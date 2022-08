Tennis: Atp Cincinnati, Medvedev e Alcaraz agli ottavi

Cincinnati, 17 ago. -Daniil Medvedev si qualifica agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.280.880 dollari). Il russo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera l'olandese Botic Van De Zandschulp, numero 24 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 35 minuti. Avanza agli ottavi anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 4 del mondo e 3 del seeding, che supera lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 72 del ranking Atp, per 6-3, 6-3 in un'ora e sei minuti.

