Torino, 14 nov. - Andrey Rublev vince il primo incontro del gruppo rosso alle Atp Finals di Torino. Il 25enne russo, numero 7 del mondo, supera il 26enne connazionale Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (7-9), 6-3, 7-6 (9-7) in due ore e 34 minuti. Alle 21, sempre per il gruppo rosso, in campo il greco Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo, opposto al serbo Novak Djokovic, numero 8 del ranking.

