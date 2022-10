Tennis: Atp Firenze, titolo al canadese Auger-Aliassime

Firenze, 16 ott. - Nel pieno rispetto del pronostico Felix Auger-Aliassime ha conquistato il torneo Atp 250 di Firenze battendo in finale lo statunitense J.J. Wolf per 6-4, 6-4. Davanti al pubblico delle grandi occasioni (tutto esaurito come dalla sessione serale di mercoledì), il canadese ha fatto valere esperienza e classe a dispetto della potenza di un avversario alla prima finale Atp della carriera. Il numero 13 del mondo ha aperto il match con il break, trasformando la quarta palla utile dopo averne mancate tre consecutive da 0-40. Wolf ha reagito immediatamente trovando angoli impossibili, soprattutto con il dritto bomba. Ma anche il secondo turno di battuta di Wolf è finito male. La risposta aggressiva di Auger-Aliassime non ha dato scampo al rivale e così il canadese ha incamerato un nuovo break, confermato con un game infarcito da 3 ace. Sul 4-2 il canadese ha sprecato 3 palle per allungare ancora, ma ha comunque tenuto bene i due successivi turni di battuta chiudendo per 6-4. All'inizio del secondo set Wolf è stato bravo a salvare due palle break, ma sul 2 pari è capitolato consentendo a al 22enne di Montreal di volare indisturbato verso il traguardo. Sul tabellino del canadese sono finiti 11 ace e una sola palla break concessa.

Per Auger-Aliassime, questo di Firenze, è il secondo titolo Atp della carriera in 11 finali disputate. Il primo centro del canadese è stato ottenuto quest'anno a Rotterdam quando superò in finale il greco Stefanos Tsitsipas per 6-4 6-2. Le 9 finali perse sono state nel 2019 a Rio de Janeiro, Lione e Stoccarda, nel 2020 a Rotterdam, Marsiglia e Colonia, nel 2021 a Melbourne e Stoccarda e nel 2022 a Marsiglia. Con questo successo Auger-Aliassime torna nei top 10 scavalcando Hubert Hurkacz. Nella race invece, che qualifica i primi 7 più Novak Djokovic per le Atp Finals di Torino, Felix Auger-Aliassime è numero 7 con 3065 punti. Il margine di vantaggio su Taylor Fritz, ottavo, è di appena 180 punti. Questa settimana Fritz non gioca mentre l canadese è in tabellone, come testa di serie numero 2, ad Anversa. Per J.J. Wolf è stata la prima finale giocata della carriera. Lunedì lo statunitense passerà dal numero 75 al numero 56 del mondo. Prima di Wolf l'ultimo americano finalista a Firenze era stato Lawson Duncan quando nel 1990 perse dallo svedese Magnus Larsson. L'ultimo vincitore americano a Firenze invece è stato Jimmy Arias nel 1983.

