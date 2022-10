Gijon, 11 ott. - Esordio amaro per Fabio Fognini al torneo Atp 250 di Gijon (veloce indoor, montepremi 612.000 dollari). Il 35enne di Arma di Taggia, numero 59 del mondo, è stato costretto al ritiro al primo turno contro il francese Manuel Guinard, numero 153 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, sul punteggio di 4-6, 6-0, 2-0 in favore del suo avversario, dopo poco meno di un'ora e mezza di partita, per un non meglio precisato problema fisico.

