Tennis: Atp Montreal, possibile ottavo di finale tra Sinner e Berrettini

Montreal 6 ago. - Sono due gli azzurri nel main draw del 'National Bank Open', sesto Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.926.545 dollari, che si disputa sul cemento di Montreal, in Canada. Matteo Berrettini, numero 14 del mondo e 11 del tabellone, è stato sorteggiato al primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 23 Atp: un solo precedente, favorevole al 26enne romano che si è imposto in tre set negli ottavi degli Australian Open lo scorso gennaio.

Ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Jannik Sinner, numero 10 del ranking e settimo favorito del seeding, reduce dal successo nel '250' sulla terra di Umago, che attende il vincente della sfida tra due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Gli azzurri sono nello stesso ottavo della parte bassa del tabellone, quella presidiata dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo e terza testa di serie, e dallo spagnolo Alcaraz, numero 4 del ranking Atp e seconda testa di serie. Campione in carica è il russo Daniil Medvedev, numero 1 del mondo, che lo scorso anno a Toronto ha vinto il suo quarto titolo '1000' in carriera. Oggi il via alle qualificazioni con due azzurri: Fabio Fognini e Roberto Marcora.

