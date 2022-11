Milano, 8 nov. - Esordio vincente per Lorenzo Musetti, prima testa di serie delle Next Gen Atp Finals di Milano. Il ventenne toscano, numero 23 del mondo, si libera in tre set con parziali di 4-2, 4-2, 4-2 del 21enne taiwanese Chun-Hsin Tseng, numero 90 Atp. Primo successo per il vincitore del torneo di Amburgo e strada in discesa verso la semifinale.

