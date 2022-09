Tel Aviv, 30 set. - Novak Djokovic si qualifica per la semifinale del torneo Atp 250 di Tel Aviv (cemento, montepremi 949.475 dollari). Il serbo, numero 7 del mondo e prima testa di serie, supera il canadese Vasek Pospisil, numero 149 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in un'ora e 54 minuti. Djokovic affronterà in semifinale il russo Roman Safiullin, numero 104 del mondo.

