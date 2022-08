Tennis: Atp Washington, Kyrgios salva 5 match-point e vola in semifinale

Washington, 6 ago. -Il finalista di Wimbledon Nick Kyrgios salva 5 match point contro Frances Tiafoe e approda in semifinale al torneo Atp 500 di Washington (cemento, montepremi 1.953.285 dollari). L'australiano si è imposto per 6-7 (5-7), 7-6 (14-12), 6-2 una sfida in cui si sono ammirati 99 vincenti complessivi (60 di Kyrgios, 39 di Tiafoe) e solo 42 errori. In semifinale, Kyrgios affronterà lo svedese Mikael Ymer che ha sorpreso lo statunitense Sebastian Korda, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Nell'altra semifinale sfida tra il russo Andrey Rublev e il giapponese Yoshihito Nishioka.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA