Tennis: Australian Open, Djokovic prenota il 1° Slam dell'anno, per bookie finale con Tsitsipas

Melbourne, 24 gen. -Tutti contro Novak Djokovic. Il campione serbo va a caccia dello Slam numero 22 in carriera, il decimo Australian Open, torneo per il quale è il grande favorito sul circuito Microgame. La doppia cifra di Nole si gioca a 1,45 volte la posta, in vantaggio sul greco Stefanos Tsitsipas, offerto a 4, già in semifinale dopo il successo contro il ceco Jiri Lehecka, dove affronterà il russo Karen Khachanov, visto vincente a 8,50. Per i bookie sarà proprio il match tra Djokovic e Tsitsipas ad assegnare il primo slam del 2023: sul circuito Microgame è fissata a 2 la quota maggiorata di una finalissima tra il serbo e il greco.

