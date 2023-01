Melbourne, 27 gen. Novak Djokovic giocherà la finale degli Australian Open contro il greco Stefanos Tsitsipas. I due campioni si contenderanno domenica il primo Slam della stagione con il greco che punta anche al numero uno mondiale. Il serbo, numero 4 del seeding australiano, si è imposto in semifinale sullo statunitense Tommy Paul in tre set con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-2 in 2 ore e 20 minuti di gioco.

