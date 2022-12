Tennis: Becker, 'dopo essere uscito di prigione ho riscoperto chi ero'

Berlino, 20 dic. L'ex tennista tedesco Boris Becker riflette sui cambiamenti che ha subito durante la sua pena detentiva nel Regno Unito dopo essere stato condannato per un reato fiscale, in quella che segna la sua prima intervista da quando è tornato in Germania. "Penso di aver riscoperto la persona che ero una volta", ha detto nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al canale tedesco Sat.1 e che andrà in onda integralmente stasera. "Ho imparato una dura lezione. Molto costosa. Molto dolorosa. Ma tutto questo mi ha insegnato qualcosa di importante e buono. E alcune cose accadono per una ragione", ha aggiunto.

Pubblicità

Alla domanda sulla sua permanenza in carcere, di oltre sette mesi, ha risposto: "In carcere non sei nessuno. Non sei altro che un numero. Il mio era A2923EV. Non mi chiamavano Boris. Ero un numero. E a loro non frega un ca...o di chi sei". Alla fine di aprile, un tribunale londinese ha condannato Becker, 55 anni, a due anni e mezzo di carcere per aver nascosto parte del suo patrimonio milionario. Becker vive a Londra da anni, ma non ha la nazionalità britannica, quindi ha potuto beneficiare di una norma per cui gli stranieri condannati possono essere rilasciati dopo un certo periodo se vengono immediatamente portati nel loro Paese di origine. È stato rilasciato giovedì e portato in Germania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA