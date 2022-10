Roma, 24 ott. - Matteo Berrettini dà forfait al torneo Atp 500 di Vienna. Lo annuncia, sul suo account Instagram, lo stesso 26enne romano. "A seguito di molteplici valutazioni da parte di esperti medici sul mio piede sinistro, sono stato informato che non sono in grado di competere a Vienna. Farò tutto il possibile per cercare di esserci a Parigi".

