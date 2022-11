Tennis: Billie Jean King Cup, Giorgi infortunata non sarà a Glasgow

Roma, 2 nov. Camila Giorgi non farà parte della Nazionale femminile che parteciperà alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022, in programma sul veloce indoor all'Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, dall'8 al 13 novembre. La tennista marchigiana, attualmente numero 69 del ranking Wta, soffre per una fascite plantare che la costringe all'inattività fisica. La stagione di Camila si conclude così anzitempo: il suo ultimo match risale allo scorso agosto, quando è stata sconfitta dalla statunitense Madison Keys al secondo turno degli Us Open. La capitana della Nazionale italiana, Tathiana Garbin, ha deciso di non convocare nessuna giocatrice in sostituzione di Giorgi. La squadra azzurra, che partirà per Glasgow venerdì prossimo, sarà dunque composta da: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan.

“Purtroppo, Camila, che ha giocato il suo ultimo match lo scorso fine agosto, non è riuscita a recuperare dall'infortunio: è molto dispiaciuta ma non potrà essere con noi a Glasgow. Abbiamo deciso di non sostituirla: la squadra sarà composta dalle altre quattro giocatrici convocate. Affronteremo un girone difficile: sia la Svizzera che il Canada sono avversarie competitive, sarà una bella sfida. Ad ogni modo sono fiduciosa perché sono convinta che le mie ragazze con la maglia della Nazionale riescono a trovare risorse supplementari e a creare quella forza del gruppo che molte volte ci ha permesso di conquistare vittorie inimmaginabili. Siamo pronte”, ha spiegato Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana di Billie Jean King Cup.

Alle Finals le 12 nazioni in gara saranno suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuno, con le quattro vincitrici dei gironi qualificate alle semifinali. L'Italia è inserita nel girone A con il Canada e la Svizzera. Le Azzurre giocheranno il 9 novembre contro la Svizzera e il giorno successivo contro il Canada. Entrambi gli incontri sono previsti alle 11 ora italiana. La finale è prevista domenica 13 a partire dalle 15 ora italiana.

