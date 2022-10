Tennis: bookie, a Vienna Sinner sogna in grande, Musetti punta al bis nel torneo di Basilea

Roma, 24 ott. - L'Italia del tennis sogna in grande dopo la settimana passata a Napoli, che ha visto Lorenzo Musetti avere la meglio su Matteo Berrettini in una finale tutta azzurra. Il tennista romano, beffato all'atto conclusivo del torneo napoletano salterà l'Atp di Vienna, dove però tornerà in scena Jannik Sinner: per i betting analyst di Olybet.it, il successo di dall'altoatesino paga 8 volte la posta. Il grande favorito è il russo Daniil Medvedev, per cui il titolo si gioca a 3,80, seguito da Stefanos Tsitsipas a 6. Per Andrey Rublev, invece, il successo finale è visto a 7,50. Impresa difficile, invece, per Lorenzo Sonego, proposto a 70. Fresco del titolo arrivato a Napoli, Lorenzo Musetti scende invece in campo a Basilea, dove il successo finale per i betting analyst di Sisal paga 16 volte la posta. In pole per la vittoria c'è il numero uno Carlos Alcaraz, offerto a 3,50, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime vede il trionfo a 5. Casper Ruud è offerto a 9, mentre con Musetti a quota 16 ci sono anche Marin Cilic, Alex de Minaur e Holger Rune.

