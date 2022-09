Tennis: Coppa Davis, Volandri sceglie Berrettini e Musetti per i singolari contro la Croazia

Bologna, 14 set. - Il capitano azzurro Filippo Volandri ha deciso. Contro la Croazia, nella prima ma già decisiva sfida dell'Italia nel girone A di Coppa Davis alla Unipol Arena di Bologna, giocheranno Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il carrarino aprirà il confronto alle 15 contro Borna Gojo, che l'anno scorso ai quarti a Torino ha sconfitto Lorenzo Sonego. Il romano, numero 1 azzurro, incontrerà il numero 1 croato Borna Coric, promosso dopo il forfait annunciato di Marin Cilic, assente a Bologna.

A Fabio Fognini e Simone Bolelli, decimi nella Race di doppio, la classifica basata sui risultati stagionali delle coppie del circuito, il compito di affrontare i campioni olimpici Nikola Mektic e Mate Pavic, quarti nella stessa graduatoria.

Il capitano risparmia, dunque, Jannik Sinner, che anche stamattina si è allenato con Maestrelli, aggregato alla nazionale come sesto uomo, presente solo per gli allenamenti che però non può essere scelto per giocare nemmeno in caso di indisponibilità o infortunio dei titolari. L'assenza di precedenti scontri diretti tra i singolaristi in campo a Bologna rende ancora più interessanti le due sfide.

