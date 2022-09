Tennis: Djokovic a Federer, 'la tua carriera ha fissato lo standard dell'eccellenza'

Roma, 16 set. - "Roger, è difficile vedere questo giorno ed esprimere a parole tutto ciò che abbiamo condiviso in questo sport. Oltre un decennio di momenti incredibili e battaglie a cui ripensare. La tua carriera ha fissato lo standard dell'eccellenza e di cosa significhi e raggiungere il top con integrità e freddezza. È stato un onore conoscerti dentro e fuori dal campo e lo sarà ancora per molti altri anni a venire". Così su Instagram Novak Djokovic rende omaggio al suo grande rivale Roger Federer che ieri ha annunciato il ritiro al termine della Laver Cup in programma a Londra dal 23 al 25 settembre.

"So che questo nuovo capitolo conterrà cose incredibili per te, Mirka, i bambini, tutti i tuoi cari. I tuoi fan possono ancora aspettarsi molto da te. Dalla nostra famiglia alla tua, ti auguriamo tanta gioia, salute e prosperità in futuro. Non vedo l'ora di celebrare i tuoi successi e di vederti a Londra", aggiunge il 35enne serbo.

