Tennis: Djokovic atterrato in Australia, sarà in campo la prossima settimana ad Adelaide

Adelaide, 27 dic. - Novak Djokovic è atterrato in Australia quasi un anno dopo la sua espulsione per la mancata vaccinazione contro il Covid. Il serbo, numero 5 del mondo, è arrivato ad Adelaide, dove la prossima settimana parteciperà al torneo Atp 250 che inaugurerà la stagione. Lo riferiscono i media australiani. Il governo di Canberra ha concesso al 7 volte campione di Wimbledon il visto. Dall'espulsione di Djokovic, in Australia sono state infatti rimosse tutte le restrizioni alle frontiere relative al Covid, incluso fornire le prove dello stato di vaccinazione. Il 35enne di Belgrado punta ora alla decima vittoria all'Open d'Australia, che gli permetterebbe di eguagliare lo spagnolo Rafael Nadal a quota 22 titoli del Grande Slam. Il torneo scatta il 16 gennaio al Melbourne Park.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA