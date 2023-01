Tennis: Djokovic, 'il tendine del ginocchio sinistro non va bene per niente'

Melbourne, 19 gen. -Il tendine del ginocchio sinistro "non va bene per niente. Stavo meglio dopo la prima partita. Penso un giorno alla volta, vediamo che succederà". Novak Djokovic non è certo sereno nell'intervista dopo il successo in quattro set sul francese Enzo Couacaud al 2° turno dell'Australian Open. Il serbo ha completato la sua 23ma vittoria consecutiva sulla Rod Laver Arena, e festeggiato così la sua striscia più lunga di successi in carriera sul campo principale di Melbourne Park, dove ha celebrato i nove trionfi su nove finali disputate.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA