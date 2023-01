Tennis: Djokovic trionfa e scoppia in lacrime, 'è la mia vittoria più bella'

Melbourne, 29 gen. -Trionfo e lacrime per Novak Djokovic. Il decimo Australian Open ha un sapore speciale per il 35enne serbo, che domani tornerà al numero uno del mondo: "La vittoria più bella della mia vita, considerando tutte le circostanze", spiega durante la premiazione con la coppa in mano. Djokovic un anno fa non partecipò allo Slam australiano, espulso dal Paese per non essersi vaccinato contro il Covid. Pensieri che sicuramente sono passati nella mente del vincitore di 22 prove dello Slam quando, dopo la vittoria contro il greco Stefanos Tsitsipas, è corso nel suo angolo per abbracciare la famiglia e lo staff, scoppiando in lacrime. "È stato uno dei tornei più complicati per me -sottolinea Djokovic- Solo la mia famiglia e la mia squadra sanno cosa ho passato nelle ultime 4-5 settimane".

