Tennis: Djokovic "vorrei giocare negli Usa, ma se non posso..."

ADELAIDE, 05 GEN - Novak Djokovic è rassegnato all'eventualità di saltare diversi tornei negli Stati Uniti in questa stagione a causa del suo rifiuto di vaccinarsi contro il coronavirus. All'ex numero 1 del mondo si chiuderebbero le porte di Indian Wells e Miami, dopo che le autorità americane hanno previsto di prorogare fino ad aprile l'obbligo del vaccino per gli stranieri che arrivano dall'estero. "L'ho saputo, ma non credo sia ancora ufficiale. Quando lo sarà ne potremo parlare", ha detto il serbo ad Adelaide, dove si è qualificato ai quarti di finale di questo appuntamento di preparazione agli Australian Open (16-29 gennaio), battendo il francese Quentin Halys 7-6 (7/3), 7-6 (7/5). "Conoscete la mia posizione, quindi è così", ha risposto quando i giornalisti hanno ricordato la recente dichiarazione della US Transportation Security Administration (ASD). "Spero di poter giocare, ma se non posso andare, non posso andare", ha aggiunto. L'anno scorso, Djokovic non ha potuto partecipare ai tornei americani, tra cui Indian Wells e Miami in primavera, e gli US Open a fine agosto a causa del suo rifiuto di vaccinarsi. A gennaio era stato espulso dall'Australia, prima degli Australian Open, per lo stesso motivo.

