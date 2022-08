Tennis: Federer pronto al rientro in campo, si allena in vista della Laver Cup

Roma, 22 ago. - Roger Federer sempre più vicino al rientro in campo. Il 41enne svizzero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video mentre si allena in vista della Laver Cup, che si disputerà a Londra dal 23 al 25 settembre, dove farà il suo rientro dopo oltre un anno di stop. Dopo l'esibizione inglese Federer, che nel video si dà da fare al ritmo di 'Feel the Groove', dovrebbe prendere parte anche all'Atp 500 di Basilea a ottobre.

