Tennis: Kyrgios si dichiara colpevole aggressione alla ex ma Tribunale archivia il caso

Sydney, 3 feb. La star del tennis australiana Nick Kyrgios si è dichiarata colpevole di aver aggredito la sua ex partner. Tuttavia, è sfuggito alla condanna dopo che l'accusa è stata archiviata dal magistrato Beth Campbell, secondo quanto riporta la stampa australiana. Campbell ha affermato che Kyrgios non era a rischio di recidiva e che la gravità dell'incidente era "di basso livello", ha affermato. La stella del tennis ha affrontato venerdì la Corte dei magistrati dell'Act. Dopo la sua comparizione in tribunale, Kyrgios ha pubblicato una dichiarazione sulla sua pagina Instagram.

"Non ero in una buona posizione quando è successo, e ho reagito a una situazione difficile in un modo di cui mi pento completamente. So che non andava bene e sono sinceramente dispiaciuto per il dolore che ho causato", ha scritto. "La salute mentale è dura. La vita può sembrare travolgente. Ma ho scoperto che ottenere aiuto e lavorare su me stesso mi ha permesso di sentirmi meglio e di essere migliore".

Kyrgios è stato accusato dopo un incidente nel gennaio 2021 in cui ha spinto la sua ex fidanzata Chiara Passari a seguito di una discussione. Il tribunale ha sentito che Passari era in piedi sulla portiera dell'auto per impedire a Kyrgios di andarsene quando l'ha spinta lasciandola a terra. In Australia, l'aggressione comune comporta una pena massima di due anni di carcere. Kyrgios si è presentato in tribunale in stampelle per l'operazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli Australian Open.

