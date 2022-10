Tennis: legale Becker, 'sta bene date le circostanze' in carcere

Londra, 24 ott. L'avvocato di Boris Becker ha affermato che il tre volte campione di Wimbledon "sta andando bene date le circostanze" mentre si avvicina a sei mesi in una prigione britannica per reati di bancarotta. L'avvocato Christian-Oliver Moser ha anche detto alla dpa che non è stato ancora deciso se Becker sarebbe stato estradato nella sua nativa Germania dopo aver scontato la sua pena dietro le sbarre. Il 29 aprile la Southwark Crown Court ha condannato l'ex tennista numero uno al mondo a due anni e mezzo di reclusione per aver nascosto beni e prestiti per un valore di 2,5 milioni di sterline per evitare di pagare i suoi debiti dopo essere stato dichiarato fallito nel 2017.

Becker, 54 anni, si trova ora nella prigione di Huntercombe, un istituto per cittadini stranieri che ha un livello di sicurezza inferiore rispetto alla prigione di Wandsworth dove ha trascorso le prime settimane. "Il nostro cliente, Boris Becker, sta ancora andando bene date le circostanze e si inserisce in modo costruttivo nella vita carceraria quotidiana", ha detto il suo avvocato tedesco, che ha anche spiegato che Becker può effettuare telefonate e comunicare con il mondo esterno in qualsiasi momento, ma non ha voluto entrare in ulteriori dettagli come se Becker stesse facendo sport lì o altre attività, adducendo motivi di privacy.

Non è chiaro se Becker potrebbe lasciare la prigione l'anno prossimo poiché il verdetto ha affermato che dovrebbe scontare metà della pena con i restanti 15 mesi in libertà vigilata e se può rimanere nel Regno Unito. Becker vive a Londra da 10 anni ma non ha la cittadinanza britannica. In passato ha lavorato come esperto della Bbc a Wimbledon. Il Ministero dell'Interno ha solo detto che ogni straniero che è stato condannato ad una pena detentiva in Gran Bretagna potrebbe rischiare l'estradizione. Moser ha detto che "al momento non è chiaro se ed eventualmente quando, sarebbe stato estradato in Germania" e ha aggiunto che "non ci sono piani concreti sulla sua futura residenza privata".

