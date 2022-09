Tennis: Musetti è in semifinale a Sofia. Domani c'è Huesler

ROMA, 30 SET - Il ventenne carrarese Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali del 'Sofia Open', torneo Atp 250 sul veloce indoor dell'Armeec Arena della capitale bulgara, dotato di un montepremi di 534.555 euro, battendo per 7-6 6-1 il tedesco Jan-Lennard Struff, in un'ora e 15' di gioco. Domani, in semifinale, Musetti se la vedrà con il 26enne svizzero Marc-Andrea Huesler, n.95 del mondo, che ha eliminato il polacco Kamil Majchrzak.

