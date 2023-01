Tennis: Nadal, 'diagnosi confermata, nuovi esami tra 3 settimane'

Barcellona, 26 gen. -Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Rafael Nadal. Il mancino di Manacor, reduce dall'infortunio accusato agli Australian Open, ha fatto rientro in Spagna e nella giornata di giovedì si è sottoposto a nuovi esami a Barcellona. Come spiegato da Nadal sui social, i test hanno confermato la prima diagnosi dopo la risonanza magnetica a Melbourne: lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. "I risultati di Melbourne sono stati confermati e le scadenze rimangono le stesse - scrive Nadal - Abbiamo stabilito i trattamenti da fare e tra 3 settimane farò dei nuovi esami per vedere l'evoluzione". I tempi di recupero stimati sono di 6-8 settimane, motivo per cui Nadal con ogni probabilità salterà anche i Masters 1000 sul cemento americano a Indian Wells (finalista lo scorso anno contro Fritz) e Miami. Possibile, dunque, il rientro per i tornei su terra rossa verso il Roland Garros che si giocherà dal 28 maggio all'11 giugno.

