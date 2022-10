Tennis: Nadal pronto per l'Atp di Bercy, 'ciao Parigi, felice di essere qui'

Parigi, 27 ott. - Ci sarà anche Rafa Nadal al Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma dal 31 ottobre al 6 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Diventato da poco papà, il maiorchino è già arrivato nella capitale francese e ha svolto i primi allenamenti sui campi indoor della Accor Arena. "Ciao Parigi - scrive Nadal sui social - Sono arrivato un po' in anticipo e sono molto felice di essere qui". Lo spagnolo tornerà a giocare un match ufficiale quasi due mesi dopo il ko agli ottavi di finale degli Us Open contro Frances Tiafoe, datato 5 settembre 2022. Da quel giorno Nadal ha solo giocato il doppio in Laver Cup con Federer. Il torneo di Parigi-Bercy, mai vinto dallo spagnolo nella sua carriera, sarà un test per Nadal in vista delle Atp Finals di Torino, altro torneo mai vinto. Due appuntamenti che chiuderanno la sua stagione visto che non giocherà le finali di Coppa Davis a Malaga. Tra Parigi e Torino, inoltre, ripartirà la lotta per la vetta del ranking ATP, occupata da Carlos Alcaraz, che attualmente dista poco più di 800 punti.

