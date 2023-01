Tennis: Open Australia, forfait di Osaka e Venus Williams

MELBOURNE, 08 GEN - Naomi Osaka e Venus Williams danno forfait per l'Open d'Australia, il primo torneo del Grande Slam al via il 16 gennaio. La giapponese, due volte vincitrice a Melbourne, non ha chiarito le motivazioni del ritiro, mentre per la statunitense si tratta di un infortunio riportato durante l'Auckland Classic. La Williams, 42 anni, avrebbe potuto partecipare grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori. La sua prima apparizione a Melbourne risale al 1998. In carriera è arrivata per due volte in finale, perdendo in entrambe le occasioni contro la sorella Serena.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA