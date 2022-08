Tennis: qualificazioni Us Open, 21 italiani a caccia del main draw

New York, 22 ago. - È stato sorteggiato il tabellone di qualificazioni del 142esimo US Open, quarto e ultimo Slam dell'anno che si disputa sui campi in cemento dell'Usta Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York, quest'anno dotato di un montepremi record da 60.000.000 di dollari.

Sono 21 i tennisti azzurri alla ricerca di uno dei 32 posti disponibili (16 per tabellone) per il main draw del torneo statunitense, 18 uomini e 3 donne. Al maschile, proveranno a centrare le tre vittorie necessarie per accedere al tabellone principale: Franco Agamenone, Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli, Francesco Passaro, Gianluca Mager, Luca Nardi, Luciano Darderi, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Stefano Travaglia, Andreas Seppi, Andrea Arnaboldi, Riccardo Bonadio, Francesco Maestrelli, Raul Brancaccio, Matteo Arnaldi, Roberto Marcora e Gian Marco Moroni. Al femminile ci saranno invece: Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Lucrezia Stefanini.

Gli incontri di qualificazioni avranno inizio nella giornata di martedì 23 agosto e termineranno venerdì 26 agosto, mentre il tabellone principale scatterà lunedì 29 agosto con finale prevista per domenica 11 settembre.

