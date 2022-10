Tennis: Sinner, 'la caviglia sta bene, credo ancora alle Atp Finals'

Vienna, 24 ott. - "La caviglia sta bene. Nelle ultime due settimane non ho giocato tantissimo a tennis, ma a Vienna proviamo ad alzare il livello". Jannik Sinner ha rassicurato i tifosi in un'intervista realizzata dall'Atp alla vigilia del suo esordio nell'Atp 500 austriaco. Il torneo, iniziato oggi e trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX come il contemporaneo Atp 500 di Basilea, darà importanti indicazioni nella corsa agli ultimi posti per le Nitto Atp Finals di Torino. Sinner è testa di serie come Hubert Hurkacz, Cameron Norrie: tutti hanno bisogno di due grandi risultati a Vienna e la prossima settimana a Parigi-Bercy per poter rientrare tra i primi 7 nella Race a fine stagione. Le Atp Finals, ha spiegato Sinner, "sono un torneo molto importante. Non ci sto pensando tanrtissimo, ma finché sarà matematicamente ancora possibile, non smetterò di crederci. Anche perché credere non costa nulla". E' pronto per il back-to-back Vienna-Bercy, spiega l'altoatesino. "Sono tornei che mi piacciono. Poi a Vienna sono contento di tornare, qui tanti amici vengono normalmente e in più dovrebbe venire anche una parte della mia famiglia. Vediamo come va. Di sicuro, la cosa più importante è come sta la caviglia e sta bene".

