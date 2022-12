Tennis: stanotte il via alla United Cup, l'Italia debutta contro il Brasile

Brisbane, 28 dic. - Sta per alzarsi il sipario sulla 'United Cup', nuovo evento a squadre che dà il via alla stagione 2023 che SuperTennis trasmette in diretta. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane l'Italia (inserita nel Gruppo E insieme a Brasile e Norvegia) debutta contro il Brasile. Ad aprire la sfida - giovedì 29 alle 4 del mattino italiane - saranno Martina Trevisan, n.27 Wta, e Beatriz Haddad Maia, n.15 Wta. Un match tra mancine che ha due precedenti: l'azzurra si è imposta nella finale del 25mila dollari di Santa Margherita di Pula (terra), la brasiliana al primo turno di Toronto (cemento) quest'anno. Quindi confronto inedito tra Lorenzo Musetti, n.23 Atp, e Felipe Meligeni Alves, n.166 Atp.

Venerdì 30 sono in programma gli altri tre match (il format della manifestazione prevede per ogni sfida tra nazioni due singolari maschili, due singolari femminili e un doppio misto). Matteo Berrettini, n.16 Atp, deve vedersela con Thiago Monteiro, n.71 Atp, già battuto quest'anno negli ottavi sulla terra di Rio de Janeiro. Quindi Lucia Bronzetti, n.54 Wta, trova dall'altra parte della rete Laura Pigossi, n.118 Atp: uno pari il bilancio dei precedenti con la brasiliana vincitrice al secondo turno del 60mila dollari di Brescia nel 2017 e la romagnola a segno nel primo turno di Monterrey quest'anno. In chiusura il doppio misto. La sfida del Gruppo B (l'altro raggruppamento in campo a Brisbane) vede invece affrontarsi Svizzera e Kazakhstan.

