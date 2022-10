Tennis: Swiatek dà fortait per le finali della Billie Jean King Cup

Roma, 3 ott. - Iga Swiatek non parteciperà con la sua Polonia alle Billie Jean King Cup Finals 2022 che si disputeranno a Glasgow per la vicinanza temporale con la Wta Finals di Forth Worth in Texas. La numero uno del mondo ha annunciato il suo forfait su Instagram. “Ci ho riflettuto a lungo parlandone con il mio team. Alla fine non disputerò le Billie Jean King Cup Finals a Glasgow. Sono molto triste. Mi scuso perché ogni volta che è possibile cerco sempre di giocare con la Polonia cercando di dare il mio meglio. Giocare nel mio Paese quest'anno è stato un onore. Spero di farlo nuovamente alla fine della stagione. Sono sconcertata che le istituzioni del tennis non siano arrivate ad un accordo in merito al calendario dandoci solamente un giorno di tempo per intraprendere un viaggio verso l'altra parte del mondo. Questa situazione non è sana e ci mette anche a rischio infortuni. Parlerò con la Wta e l'Itf per cercare di risolvere questa situazione, che è rischiosa non soltanto per le giocatrici come me ma anche per tutti i tifosi che amano questo sport”.

