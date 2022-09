Tennis: Us Open, Berrettini batte Murray in 4 set e va agli ottavi

Roma, 2 set. -Dopo una battaglia durata 3 ore e 50 minuti Matteo Berrettini vince la sfida contro lo scozzese Andy Murray e per il quarto anno consecutivo approda agli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà Davidovich Fokina. Il tennista romano - numero 14 della classifica Atp -ha vinto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7 (1-7), 6-3, facendo valere contro l'ex numero uno la sua prima di servizio (con un positivo 69%) e 18 ace contro i 4 del suo avversario. Il computo delle sfide con Murray diventa così di 3 vittorie per il tennista romano e una per lo scozzese-

