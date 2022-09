Tennis: Us Open, Kyrgios battuto al 5° set e Khachanov in semifinale

New York, 7 set. - Karen Khachanov si qualifica per la semifinale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il russo, numero 31 del mondo e 27 del seeding, sconfigge al 5° set l'australiano Nick Nyrgios, numero 25 del ranking Atp e 23 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3-7), 6-4 dopo 3 ore e 41 minuti. Khachanov affronterà in semifinale il norvegese Caspet Ruud, numero 7 del mondo e quinta testa di serie.

