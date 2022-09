New York, 6 set. - Rafael Nadal esce di scena agli ottavi di finale dello Us Open, quarta prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadow a New York. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, cede allo statunitense Frances Tiafoe, numero 26 del ranking Atp e 22 del seeding, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 in tre ore e mezza di gioco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA