Tennis: Volandri promuove gli azzurri, '3 grandi prestazioni, ora recuperiamo per sabato'

Malaga, 24 nov. - “Sono state tre sfide durissime: i ragazzi hanno dato tantissimo: ora dobbiamo recuperare le energie per sabato. E' stato fantastico il doppio Bolelli/Fognini: la gestione dell'ultimo game di Fabio è stata perfetta: non ha mai servito così bene". Queste le parole del capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri dopo la vittoria per 2-1 sugli Usa che qualifica gli azzurri per la semifinale. "Sono state tre grandissime prestazioni: Sonego veniva da diversi giorni dove ci aveva fatto vedere tanta energia, non ha molato un punto; Musetti ha giocato contro un tennista forte e in fiducia: ha avuto le sue occasioni nel tie-break e nel secondo set ha pagato un po' in termini di esperienza. Il sostegno di Berrettini in panchina è stato importantissimo, così come i suoi consigli”, conclude Volandri.

