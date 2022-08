Cincinnati, 19 ago. -La campionessa in carica dello Us Open, Emma Raducanu, esce di scena agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati (cemento, montepremi 2.527.250). La britannica, numero 13 del mondo e 10 del seeding, cede alla statunitense Jessica Pegula, numero 8 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 43 minuti.

