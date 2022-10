Cluj-Napoca, 12 ott. -Quinto ko consecutivo all'esordio per Lucia Bronzetti, uscita subito di scena anche nel “Transylvania Open by Verdino”, torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari in corso sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania. La 23enne riminese di Villa Verucchio, numero 63 del mondo, ha perso per 4-6, 6-2, 6-4, dopo oltre un'ora e tre quarti di lotta, dall'ungherese Dalma Galfi, numero 89 Wta.

