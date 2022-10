Monastir, 5 ott. - Tanta sfortuna per Lucrezia Stefanini nel secondo turno del “Jasmin Open”, nuovo torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Monastir, in Tunisia. La 24enne di Carmignano, numero 152 del mondo, promossa dalle qualificazioni, dopo aver eliminato all'esordio nel main draw la polacca Magda Linette, numero 55 Wta ed ottava favorita del seeding (terza vittoria a livello di circuito maggiore dopo Courmayeur 2021 e Bogotà lo scorso aprile), è stata costretta al ritiro contro la francese Diane Parry, numero 65 del ranking, sul punteggio di 6-3, 1-0 (30-15) in favore della 20enne di Nizza dopo appena 57 minuti di partita.

