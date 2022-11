Terremoto: su alcune linee ferroviarie traffico ferroviario sospeso per verifiche

Roma, 9 nov. Sulla linea Bologna - Pescara, il traffico ferroviario ferroviario è sospeso in via precauzionale tra Rimini e Varano per consentire la verifica dello stato della linea a seguito della scossa di terremoto. Lo comunica Rfi sul sito web nelle informazioni sulla mobilità.

Il traffico è sospeso anche sulla linea Fabriano – Ancona tra Falconara e Jesi e sulla linea Rimini - Ravenna tra Gatteo e Cesenatico. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea.

