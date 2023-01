Roma, 14 gen. “L'Italia ha bisogno di Renew: un grande movimento liberale, democratico e federalista europeo. I nostri avversari sono il populismo, che nega tutti i nostri valori e semplifica senza risolvere alcun problema; e il sovranismo, l'idolo immondo di cui parlava Luigi Einaudi. Destra e sinistra non esistono più: c'è una destra nazionalista che prova a camuffarsi, ma che puntualmente tira fuori la sua vera anima estremista; e una sinistra ormai avvitata su se stessa, legata pateticamente a un passato che non esiste più e incapace di proporre soluzioni e immaginare il futuro. Dobbiamo batterci per fare di Renew Italia la lista più votata alle elezioni europee del 2024 e Renew il primo Gruppo nel prossimo Parlamento europeo, per rimettere l'Italia al centro dell'Europa”. Lo ha detto Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, nel suo intervento all'evento “L'unità dei liberaldemocratici” in corso a Milano.

