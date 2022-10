Roma, 11 ott. Carlo Calenda e Matteo Renzi dovrebbero riunire domani gli eletti del Terzo Polo. Orario e luogo ancora da definire. Azione e Iv faranno gruppi unici in Parlamento ed è stato concordato di assegnare un capogruppo proveniente da ciascuna forza politica a Camera e Senato. Quanto ai nomi ancora non c'è una definizione ma domani potrebbe emergere qualche determinazione in più.

