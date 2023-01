ROMA, 11 GEN - Rendimenti in rialzo per i Bot annuali collocati oggi dal Tesoro, scadenza 12 gennaio 2024, per un importo di 7 miliardi di euro. Il rendimento è stato del 3,086% con un aumento di 42 punti base rispetto all'asta precedente. La richiesta degli investitori è stata di 9,7 miliardi.

