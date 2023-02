ROMA, 09 FEB - Il Tesoro metterà in asta, il prossimo martedì 14 febbraio, Btp per massimi 8,5 miliardi di euro. In particolare saranno offerti fino a 3,5 miliardi del Btp a tre anni con scadenza gennaio 2026 e cedola annuale 3,5%. Inoltre andranno in asta fino a 3,5 miliardi di euro dei Btp a 7 anni scadenza 15 dicembre 2029 (cedola 3,85%) e, infine, fino a 1,5 miliardi del Btp a 15 anni scadenza marzo 2038 (cedola 3,25%).

