The Brattle Group annuncia cinque nuove promozioni al ruolo di Principal

BOSTON, 13 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- The Brattle Group è lieto di annunciare la recente promozione al ruolo di Principal di cinque esperti: Josephine Duh, Marcella Fantini, Michael Hagerty, Paroma Sanyal e Alberto Vargas.

"Brattle si impegna a formare la prossima generazione di leader del settore. Queste persone eccezionali si sono fatte notare grazie al loro supporto di alta qualità e alle competenze specialistiche che hanno fornito ai clienti su questioni riguardanti energia, sanità, comunicazioni, servizi finanziari e altro ancora", ha dichiarato David J. Hutchings, Presidente ad interim e Principal di Brattle. "Inoltre, hanno tutti dimostrato un impegno senza pari nello sviluppo dei propri colleghi e si sono impegnati al massimo per rappresentare i valori fondamentali di Brattle: collaborazione, integrità, performance e rispetto".

I nostri nuovi Principal:

INFORMAZIONI SU BRATTLE

The Brattle Group risponde a complesse esigenze economiche, finanziarie e normative per aziende, studi legali e governi di tutto il mondo. Ci contraddistingue la chiarezza dei nostri approfondimenti e la credibilità dei nostri esperti, tra cui docenti universitari di chiara fama internazionale e specialisti del settore. Brattle può contare su oltre 500 professionisti di talento nei quattro continenti. Per maggiori informazioni, visitare brattle.com.

