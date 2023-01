THE CRAFTORY DESTINA A EDGARD & COOPER 20 MILIONI DI EURO

KORTRIJK, Belgium , 23 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- The Craftory, fondo di investimento in aziende responsabili CPG (beni di consumo confezionati), continua ad essere entusiasta di Edgard & Cooper, il produttore belga di cibo per cani e gatti di alta qualità. Anche DLF Venture, investitori con un approccio orientato allo scopo, ha contribuito al round di finanziamento.

L'investimento permetterà a Edgard & Cooper di accelerare nell'innovazione dei prodotti e continuare a crescere fortemente nella competitiva categoria europea del cibo per animali domestici.

Dalla costituzione nel 2016, Edgard & Cooper ha scosso il mercato del cibo per cani e gatti di prim'ordine con lo sviluppo di alimenti sani e di alta qualità per animali domestici, con una limitata impronta ecologica. Utilizzando ingredienti freschi e nutrienti, confezionati in imballaggi ecologici, Edgard & Cooper ha conquistato il cuore di cani e gatti, e dei loro proprietari in tutta Europa.

Negli ultimi due anni, i fondatori Koen Bostoen, Louis Chalabi e Jürgen Degrande hanno guidato l'espansione della gamma, riducendo in modo significativo l'impatto, tra cui:

La ciliegina sulla torta è la certificazione B Corporation ottenuta nella primavera del 2022.

Koen Bostoen, Louis Chalabi e Jürgen Degrande, fondatori di Edgard & Cooper

"Per noi, questo nuovo investimento da parte di The Craftory e DLF Venture è il riconoscimento che siamo sulla strada giusta. Fin dall'inizio, il nostro obiettivo era quello di scuotere a fondo l'industria del cibo per cani e gatti, che è ancora quasi interamente nelle mani di pochi importanti soggetti. Il fatto che il nostro approccio sia apprezzato dagli animali domestici e dai loro proprietari ci spinge a continuare il nostro lavoro, contribuendo così alla trasformazione del settore. Un approccio in cui non sono solo i risultati finanziari ad essere importanti, ma anche l'impatto sugli animali e il nostro ambiente. Le risorse aggiuntive saranno utilizzate per far conoscere il nostro approccio a un numero sempre maggiore di proprietari di cani e gatti a livello locale e internazionale, e per implementare ulteriormente il piano Zero Paw Print 2025."

Elio Leoni Sceti – The Craftory

"Per noi l'approccio di Edgard & Cooper è la prova migliore che una seria attenzione al benessere degli animali e dei loro proprietari non ostacolerà una storia di crescita di successo. Siamo convinti che in futuro i proprietari di animali domestici si concentreranno ancora di più sull'origine e la qualità del cibo del loro cane o gatto e sul suo impatto ambientale. Edgard & Cooper ha dimostrato non solo di essere pronta a questa evoluzione, ma anche disposta a contribuire ad avviarla stabilendo le regole del gioco"

