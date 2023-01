Ti Riabilita: “Mal di schiena, il 95% dei casi riguarda problemi aspecifici ed è curabile con la fisioterapia”

La comparsa del dolore porta a pensare alla presenza di fratture ed ernie, ma la causa più diffusa è uno stile di vita scorretto

L'ideale, quindi, è rivolgersi ad un fisioterapista laureato ed iscritto all'albo professionale, che nella maggior parte dei casi può risolvere il problema. È però importante scegliere la struttura giusta. “Il consiglio è di optare per un centro fisioterapico qualificato, quindi una struttura che abbia al proprio interno diversi professionisti e che disponga di spazi e strumenti adatti a svolgere tutte le attività necessarie” aggiunge Michela Giovanelli, sottolineando come per esempio il team di Ti Riabilita comprenda al proprio interno anche un ortopedico, due osteopate, un fisiatra, un radiologo e un podologo, per uno staff complessivo di 14 persone. Di questa squadra fa parte anche un terapista che si occupa, esclusivamente e specificatamente, della riabilitazione della mano e del confezionamento di tutori su misura proprio per questa articolazione.

“L'aspetto determinante è puntare ad avere un corretto inquadramento del problema, quindi non limitarsi ad alleviare il dolore del paziente, ma cercare di capire qual è la causa che lo determina e far sì che la persona modifichi le proprie abitudini in modo da evitare che la criticità si presenti di nuovo” aggiunge Vitellozzi, richiamando i concetti di prevenzione ed educazione, che racchiude all'interno di quello più ampio e complesso di “riserva di salute”. La guarigione, perciò, è da ricercare attraverso un percorso che parte dalla consulenza prestata dal fisioterapista per individuare la causa scatenante del problema, prosegue con trattamenti ed esercizi fino a risolverlo e prevede azioni successive per il mantenimento delle nuove e corrette abitudini acquisite.

