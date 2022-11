Tiro a volo: Luciano Rossi è il nuovo presidente dell'Issf

Sharm-El-Sheik, 30 nov. -Luciano Rossi è il nuovo presidente dell'International Shooting Sport Federation (Issf). Lo ha decretato oggi la settantesima Assemblea del massimo organismo mondiale del tiro nella seduta plenaria elettiva di Sharm-El-Sheik in Egitto. Sessantottenne umbro di Foligno e attuale presidente della Federazione italiana tiro a volo (Fitav), Luciano Rossi ha ricevuto 136 voti dei delegati delle Federazioni di tutto il mondo superando il presidente uscente: il russo Vladimir Lisin che nel 2018 aveva ottenuto il suo primo mandato superando proprio lo stesso Rossi solo per un pugno di voti di scarto e che nell'Assemblea odierna si è fermato a 127 consensi.

“Sono naturalmente felicissimo di questo risultato -ha detto subito nelle primissime dichiarazioni Luciano Rossi che è l'ottavo dirigente a rivestire il massimo incarico nella storia ultracentenaria dell'Issf- che arriva dopo anni difficili in cui ho svolto un duro lavoro con tutto il mio staff. Certamente con questo risultato oggi viene premiata la mia determinazione e la passione per lo sport del tiro. Ringrazio tutti: in particolare la mia famiglia e coloro che mi hanno entusiasticamente votato, ma ringrazio anche chi non mi ha votato perché intendo essere davvero il presidente di tutti per il rilancio di questo nostro sport e per una gestione democratica della Federazione internazionale. Prometto di continuare con ancora più energico impegno il lavoro per lo sviluppo del tiro per un futuro migliore di quell'attività sportiva che è la mia vita e che più amo!”.

