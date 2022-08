Titoli Stato: Conte, 'contro speculazioni governo politico con progetto serio'

Roma, 25 ott. Per contrastare il rischio di speculazioni, "occorre un governo politico con un progetto serio, indirizzi economici e sociali ben precisi" e "sollecitare una politica economica della Bce che sia presidio dell'Europa". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite del Tg4.

I rischi, mette in guardia l'ex premier "non riguardano solo l'Italia, anche la Germania è in difficoltà: la spirale recessiva riguarda tutti, ecco perché avevamo chiesto un Recovery Energy Fund". Conte rivendica di aver "scongiurato", come presidente del Consiglio, "due procedure di infrazione della Ue", dando vita "a 5 variazioni di bilancio, un passaggio necessario per preservare il nostro tessuto economico e sociale", "ho lasciato il governo con lo spread sotto quota 100, ora ha superato 200 con punte di 250".

