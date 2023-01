TOG presenta il prestigioso edificio per uffici in legno massiccio nel centro di Londra

Progettato da Waugh Thistleton Architects, The Black & White Building apre la strada alla rivoluzione dell'architettura sostenibile

Milano, 30 gennaio 2023. Lo specialista degli spazi di lavoro di design, TOG, e gli esperti dell'architettura in legno, Waugh Thistleton Architects, hanno collaborato all'insegna di un nuovo approccio alla progettazione degli uffici. Nel The Black & White Building ciò che è stato esplorato è un'”architettura della bastanza", in cui ogni elemento ha uno scopo, nulla è superfluo e tutti i materiali e i processi sono il più possibile efficienti e sostenibili.

Il nuovo edificio a sette piani in legno massiccio nel cuore di Shoreditch vuole mostrare che il legno non è solo una valida alternativa ai materiali di costruzione tradizionali quali cemento e acciaio, ma che quando si tratta di prestazioni e sostenibilità, è anche l'opzione ideale.Innalzato per 17,8 metri sul paesaggio stradale di Shoreditch – laddove prima si estendeva un ex capannone per la stagionatura del legname - il Black & White Building è il primo edificio che TOG ha costruito interamente da zero. Conosciuto soprattutto per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione realizzati con sensibilità e attenzione, TOG ha collaborato con Waugh Thistleton Architects per realizzare una struttura che possa diventare un modello per l'architettura degli uffici del futuro.Realizzato con materiali rinnovabili e metodi di costruzione altamente innovativi, il Black & White Building è un punto di riferimento per l'architettura sostenibile e una chiara dichiarazione di intenti per TOG.

L'edificio si trova a pochi passi dal polo tecnologico di Old Street e dal Silicon Roundabout, in Rivington Street a Shoreditch, una delle prime arterie londinesi a bassissime emissioni. L'edificio precedente, una struttura di circa 11.000 metri quadrati in bianco e nero, non era in grado di soddisfare la crescente domanda della zona di spazi di lavoro e non poteva neppure essere ampliato, cosa che ha spinto i co-fondatori e i co-CEO di TOG, Olly Olsen e Charlie Green, a creare un edificio il più sostenibile possibile. Le loro ricerche li hanno portati a rivolgersi a Waugh Thistleton Architects, studio che da oltre un decennio è all'avanguardia nella progettazione di edifici in legno, tra cui per esempio, alcuni complessi residenziali di prestigio come Dalston Works e Murray Grove, oltre all'headquarter di Vitsoe a Leamington Spa.

TOG e Waugh Thistleton hanno deciso di realizzare un edificio che riducesse al minimo le emissioni di carbonio sia nella fase di costruzione che, una volta completato, nelle sue modalità operative. Gli architetti hanno proposto una struttura costruita da zero utilizzando legno lamellare a strati incrociati (CLT) e legno impiallacciato laminato (LVL). Complessivamente, Black & White Building crea il 37% in meno di carbonio incorporato rispetto a un'analoga struttura in cemento e funge da deposito di carbonio a lungo termine per 1.014,7 tonnellate di CO2 equivalente (il 55% del totale dell'edificio) immagazzinate nella struttura in legno.

Black & White Building è alimentato al 100% da energia da fonti rinnovabili, tra cui 80 pannelli solari situati sul tetto. Nessun elemento del Black & White Building è puramente decorativo: tutto ha uno scopo. In particolare, l'esterno è rivestito da lamelle in legno che corrono dal livello della strada fino al tetto. Queste forniscono un'ombra naturale, riducendo il riscaldamento solare sulla facciata e favorendo la luce naturale all'interno. Le lamelle cambiano di profondità man mano che salgono nell'edificio per ottimizzare l'efficienza energetica. L'uso delle lamelle riduce inoltre al minimo la quantità di rivestimento solare necessario per proteggere le finestre in vetro trasparente. Le lamelle sono realizzate in legno di tulipier termicamente modificato, certificato e fornito da American Hardwood Export Council (AHEC). Questo legno è molto affidabile, leggero, facilmente reperibile e ha un impatto ambientale minimo. L'uso di legno di tulipier TMT per rivestire un edificio a più piani è qualcosa di assolutamente nuovo, ma vista l'efficacia di questo materiale nel Black & White Building, è probabile che applicazioni simili si diffonderanno sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, come metodo per ridurre il consumo di carbonio e il riscaldamento solare.

Come ulteriore vantaggio, il legno di tulipier delle lamelle ben si sposa con il nostro apprezzamento per i materiali naturali, cosa che anche gli interni dell'edificio realizzati da Daytrip, con i legni a vista e i tessuti naturali, sfruttano al meglio.

"È un bene per l'anima essere circondati da materiali naturali. È positivo per le aziende, perché le persone che lavorano in edifici in legno tendono a rimanere al lavoro più a lungo, si sentono più felici e sono più produttive". – Andrew Waugh, Waugh Thistleton Architects

