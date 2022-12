Tony Hadley torna in Italia, l'1 febbraio a Ravenna

BOLOGNA, 02 DIC - L'ex cantante e leader degli Spandau Ballet, Tony Hadley, tornerà in Italia per un concerto in programma mercoledì 1 febbraio al teatro Alighieri di Ravenna. Lo ha reso noto ai fan lo stesso artista sulla propria pagina Facebook. Hadley in questi mesi è in tour in tutto il mondo con la sua TH Fabulous Band per festeggiare quarant'anni di carriera. Appena lunedì scorso ha concluso al teatro Duse di Bologna la serie dei concerti italiani, durante i quali ha proposto pezzi del suo repertorio solista, come 'Obvious', accanto ai brani più conosciuti della lunga storia degli Spandau, da 'True' a 'Gold', da 'Lifeline' a 'Through the barricades'.

